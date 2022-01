Var tredje covidpatient på Sus vårdas för andra sjukdomar

Efter att läkare på andra håll i landet uppmärksammat att antalet redovisade covidpatienter inte ger en rättvisande bild, så inventerade SUS i Malmö hur många av covidpatienterna som behövde vård just på grund av viruset.

– Av de 78 patienter som på torsdagen låg på vårdavdelning med diagnosen covid, var 52 inlagda på grund av covid. De andra, alltså en tredjedel, hade en annan huvuddiagnos men har sedan fått ett positivt covidtest, säger Jonas Cronqvist, överläkare på infektionskliniken i Malmö.

Kräver ändå mycket av vården

Under hela pandemin har en viss andel av de redovisade covidpatienterna på SUS sökt vård av andra skäl än covid i sig. Detta glapp har vården och Folkhälsomyndigheten hela tiden känt till och tagit hänsyn till. Men när det gäller de siffror som redovisas på Sus just nu är alltså en tredjedel patienter som inte behöver vård för just covid.

– Det ger inte en rättvisande bild utifrån gruppen som är svårt sjuk, men belastningen för vården är fortsatt väldigt hög eftersom att de patienter som söker för något annat, men sedan visar sig ha covid, måste omplaceras och kräver stora vårdresurser. Men det är intressant att se att vi tidigare hade en högre andel covidpatienter som var ordentligt sjuka, medan det nu är en något lindrigare sjukdomsbild, säger Jonas Cronqvist, överläkare på infektionskliniken i Malmö.