Vårdchef drev eget bemanningsföretag – godkändes av Region Skåne

Varje år äter kostnader från hyrpersonal upp en stor del av lönebudgeten för vården och budskapet från Region Skåne är tydligt: minska andelen personal från bemanningsföretag.

– Region Skåne har en kraftigt uttalad policy att minska på bemanningspersonal och samtidigt har man egna chefer som fått godkänt att ha ett eget bemanningsbolag. Det skakar rejält i tillliten till arbetsgivaren, säger Vårdförbundets ordförande Malin Tillgren.

”Alltid olyckligt”

Från regionens håll menar man att bemanningsföretaget inte räknades som konkurrerande verksamhet från början då det i ansökan om bisyssla stod att bolaget inte skulle rekrytera i Skåne.

– Det är alltid olyckligt när vårt förtroendekapital ifrågasätts men med tanke på regelverket kunde vi inte göra på annat sätt, säger Bruno Malmlind som är HR-chef i primärvården i Region Skåne.

– Från det underlaget som fanns var bisysslan inte förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande.

Visselblåsare satte stopp

I oktober i fjol kom dock en visselblåsaranmälan från en anställd in till regionen. Den anställda menade att den blivit uppmanad att söka jobb via bemanningsföretaget via sociala medier.

Regionen inledde en undersökning som slutade med att man drog tillbaka sitt godkännande för chefens sidoverksamhet.

– Vi gjorde bedömningen att det här är troligtvis är en förtroendeskadlig bisyssla, säger Bruno Malmlind.

Chefen fick till slutet av 2022 på sig att avsluta sitt engagemang i bolaget men valde i stället att säga upp sig från sitt jobb på regionen.

– Jag respekterar fackets åsikter kring detta. Därför har jag varit noga med att bedriva bisysslan med regionens godkännande. I och med att regionen nu har valt att ta tillbaka godkännandet för 2023, ett beslut som jag har full respekt för, har jag valt att avsluta min tjänst inom regionen för att ha möjlighet att bedriva verksamheten, skriver hon i ett mejl till SVT Nyheter Skåne.