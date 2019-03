Varning för storm på fredagen

– När regnet drar bort så kommer vinden från väst och det kommer att blåsa rejält , säger Per Stenborg meteorolog på SVT.

Värst kommer Skåne att drabbas. Här har SMHI gått ut med en klass 2-varning för stormbyar.

Regnet som strilat ner över Skåne ett par dagar kommer att avta under fredagen och i samband med det följer alltså stormbyarna.

– Det finns risk för att de här stormbyarna kan knäcka träd och slita loss takpannor, säger Per Stenberg.

Enligt honom har den här blåsten varit på tapeten i ungefär en vecka men det har varit lite oklart var den ska dra in.

– Den hade ju kunnat gå förbi Sverige helt men nu kommer den från väst och med en viss förskjutning rör den sig västerut under fredagseftermiddagen, säger Per Stenberg.

Under kvällen avtar stormbyarna och troligen kommer ett nytt regn in över Skåne under lördagen.