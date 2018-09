Lasse Holmqvist, Anita Ekberg och Kal P Dal tillhör de kändisar vars skor nu kommer att stå i centrala Malmö. Foto: TT/SVT

Ytterligare tio kändisar får skor på Davidshallsbron

Den 29 september avtäcks tio nya par skor på Davidshallsbron i Malmö. De tillhör avlidna Malmökändisar och blir en del av minnesmärket Way To Go.