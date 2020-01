68-åring åtalas för våldtäkt på två flickor

Båda offren ska var under 15 år gamla, enligt Barometern, som var först med att rapportera om nyheten. En av flickorna ska ha utsatts för övergrepp under en fyraårsperiod. Bland annat en sexuell handling som är att jämföra med samlag. enligt åtalet. Den andra flickan ska ha utsatts under en sexårsperiod för likande övergrepp. 68-åringen åtalas för våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn samt grovt sexuellt utnyttjande av underårig, alternativt våldtäkt mot barn.