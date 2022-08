96-åriga friidrottare gör upp – dags för veteran-SM i Kalmar

Friidrott för veteraner har de senaste tio åren vuxit enormt i popularitet. När tävlingen nu avgörs i Kalmar lockar den cirka 800 utövare, vilket gör den till en av de största i Sverige.

I år är det Kalmar Sportklubb som står för arrangemanget som hålls på nyrenoverade Fredriksskans arena, med start på fredagen.

– Det blir ett intensivt tävlande under dagarna tre. Deltagarna kommer att göra över 2 000 starter tillsammans under cirka 35 timmars tävlande. Drygt 100 funktionärer kommer dessutom att arbeta ideellt under dessa dagar, säger Tomas Lindén från Kalmar SK.

Forna storstjärnor

Tävlingen innehåller en hel del bekanta namn. Forna storstjärnor som Mattias Sunneborn och Oscar Janson hittas bland deltagarna. Just Oscar Janson i stav tror Tomas Lindén kan bli en av tävlingarnas höjdpunkt.

– Oscar Janson slog ju världsrekord för 45-åringar nyligen.

96-årig spjutkastare

Men det är inte bara de forna stornamnen som kommer bjuda på spänning. Tävlingens äldsta tävlande heter Elise Reifeisen-Hallin, 96 år gammal från Stockholm. Hon tävlar i flera kastgrenar, däribland spjut.

– Där räknar vi med svenska rekord, säger Tomas Lindén.