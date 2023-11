Anders sökte vård för alkoholproblem – nu får han inte tillbaka körkortet

Alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort.

Vilka sjukdomar och tillstånd det handlar om anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort – som i sin tur regleras i EU:s körkortsdirektiv.

Diagnosen alkoholberoende utgör hinder för körkortstillstånd, tills dess att varaktig nykterhet kan verifieras.

Diagnosen ska vara ställd enligt ”vedertagen medicinsk praxis eller om det utifrån tillgänglig information kan bedömas att kriterierna för sådan diagnos är uppfyllda”.

Varaktig nykterhet definieras som att ett antal prover för alkoholmarkörer (CDT,GT samt PEth) ska hålla sig under ett visst gränsvärde under en viss period. Proverna ska tas minst fyra gånger per halvår där patienten kallas till provtagning med kort varsel. Överskrider proverna värdet så indikerar det på en för hög konsumtion av alkohol.

En patient med alkoholberoende kan få tillbaka sitt körkort tidigast efter 6 månader då proverna understiger gränsvärdet, men måste sedan underkasta sig provtagning i ytterligare minst 1,5 år för att få behålla det.

Under 2022 återkallades 5887 körkort av medicinska skäl. Hur många av dessa fall som rör personer med diagnos alkoholberoende kan Transportstyrelsen inte ta fram statistik på, då det är sekretessbelagd medicinsk information.

Källa: Körkortslagen, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. 12 kap, 2 §, 6§