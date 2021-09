Kraschade i 170 km/h – åtalas för berusad vansinnesfärd på E22

Det var den 10 juni som mannen satte sig bakom ratten och körde söderut på E22:an. Problemet är att 50-åringen kör i uppemot 170 kilometer i timmen och att han, enligt åtalet, är kraftigt berusad.

På vägen, där det råder omkörningsförbud, kör han om en bil med två lediga polisanställda.

I förhör berättar de hur mannen kör om i hög fart, tappar kontrollen över bilen och kör in i baken på en annan bil. Den andra bilen far sedan iväg, in i vajerräcket och sedan över på motsatt körbana.

En kvinna i den påkörda bilen fick föras med ambulans till akuten i Västervik, men ska ha klarat utan allvarliga skador.

– En kolossalt obehaglig trafikolycka, säger åklagaren Anders Månsson till Barometern som först skrev om händelsen.

”Påtaglig fara”

Det är inte klart vad åklagaren kommer yrka på för straff men Anders Månsson säger till SVT att händelsen innebar en påtaglig fara för trafiksäkerheten och därför kan ett strängare straff än normalt bli aktuellt.

– Men det var en lycka att hon inte mötte en bil när hon slungades över. Det fick mer begränsade konsekvenser än vad det kunde fått, säger kammaråklagare Anders Månsson till SVT.

I den misstänktas bil hittar polisen två flaskor vodka, varav den ena är öppnad, och en tomburk med starköl. Ett blodprov visar att han har en alkoholkoncentration på 1,59 promille.

Nu åtalas mannen alltså för grovt rattfylleri. Han har i förhör erkänt gärningen, och säger sig vara mycket ångerfull.