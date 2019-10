Boende i Oskarshamn kritiska till nedläggningen av äldreboenden

– Jag tycker de ska låta oss bo kvar här, vad ska vi i stan och göra när vi inte vill bo där? Vi bor minst lika bra här, jag tror vi bor bättre här än hur vi kan bo i stan, säger Elis Enbuske, boende på Ängsbacken i Misterhult.

30 miljoner kronor ska sparas in under två år av socialnämnden i Oskarshamns kommun. Efter att ha sparat nästintill 50 miljoner under den förra mandatperioden blir det enskilda verksamheter som får ta smällen när socialnämnden återigen behöver spara. Istället föreslås att många äldre ska flytta in till Oskarshamns centrum, till större boenden.

Många små boenden

– Oskarshamn skiljer sig från många andra kommuner. Vi har en struktur med många små boenden vilket ger en stor driftskostnad per dygn. Samtidigt investerar vi 84 nya platser på Hantverksgatan och Solbacka. Det tillförs alltså nya platser och ingen personal blir utan arbete. Däremot tvingas vi att lägga ner boenden i ytterområdena, säger Rolf Lindström (M), ordförande i socialnämnden Oskarshamns kommun.

Beslutet ska inte påverka de fyra andra boenden som ligger utanför Oskarshamn, det vill säga ett vardera i Påskallavik, Bockara, Figeholm och Kristdala.

Innan förslaget definitivt är klubbat ska det passera kommunstyrelsen och till slut kommunfullmäktige i november.