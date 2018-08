För att lösa läget för de drabbade av branden, kommer den brandskadade affärslokalen som låg i samma hus som lägenheterna, byggas om till nya lägenheter.

Fortfarande pågår arbetet med att utreda brandorsaken. Polisen har sedan igår inte hittat något nytt i den tekniska undersökningen.

Under torsdagen kommer den södra delen av huset att kläs in, samtidigt som skyddstängsel satts upp under tiden som sanering av området pågår.