Brand i pelletsfabrik i Nybro

Räddningstjänsten larmades strax efter klockan 10 på söndagseftermiddagen om en brand i en pelletsfabrik i Nybro. Enligt Jesper Berglund, på Trygghetslarmcentralen i Kalmar startade branden i ett filter på andra våningen inne i lokalen.

– Det är tre stationer på plats och man är inne med två rökdykarteam för att försöka dämpa branden, säger Jesper Berglund.

Hur ser spridningsrisken ut?

– Klart finns en spridningrisk i och med att man tillverkar pellets på platsen, men man inte de har inte begärt in hjälp av fler styrkor än, så de verkar ha branden under kontroll just nu, säger Jesper Berglund vid 12-tiden på söndagen.

Vid 13-tiden meddelades att räddningsstyrkan från Kalmar var på väg hem och att räddningsinsatsen successivt hade började avvecklas.