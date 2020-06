Brand i stor flishög utanför Nybro

När räddningstjänsten kom till platsen vid 5-tiden på morgonen brann det med öppna lågor. Branden – som var på cirka 200 kvadratmeter – hade börjat leta sig upp mot närliggande träd, och räddningstjänsten fick därför rikta in sig på att förhundra spridning.

Vägen spärrades också av och trafiken fick dirigeras om av polis på plats.

– Vid 7-tiden gjorde bedömningen att elden var under kontroll. Räddningstjänsten stannar på platsen och låter elden brinna ut under kontrollerade former, säger Jakobine Fredskov på trygghets- och larmcentralen i Kalmar.