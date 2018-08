Brandfaran är inte över

Trots att det på sina håll kommit en del regn och temperaturerna ser ut att sjunka något är brandrisken fortsatt extremt hög. Därför ber polisen allmänheten om hjälp med att upptäcka och förebygga bränder.

– Faran är inte över. Därför vill vi ha allmänhetens hjälp med ökad vaksamhet och att de rapporterar in om de ser något. Polisen ser allvarligt på brott mot eldningsförbuden och vi prioriterar det i vårt arbete, berättar Ulf Sempert, kommenderingschef för polisregion Syds arbete med eldningsförbud, i ett pressmeddelande.

Belastningen har minskat

De senaste dagarna har belastningen på polisen, med anledning av grillförbud, varit lägre än tidigare. Under förra helgen inkom till polisregion Syd cirka 40 samtal om brott mot förbudet per dygn. Under veckan som gått har de legat på lägre än cirka 20 per dygn.

– Vi hoppas att det innebär att människor tagit till sig och respekterar förbuden, säger Ulf Sempert

Om du ser någon som eldar

Inför den stundande helgen vill polisen ändå påminna om hur man ska agera om man uppmärksammar någon som grillar eller eldar.

– Om man ser någon som bryter mot grill- eller eldningsförbudet bör man i första hand själv informera den personen om de aktuella förbuden. Om personen trots det fortsätter kan du ringa polisen på 114 14, säger Ulf Sempert.

Om situationen är akut ska man alltid ringa larma polisen via 112. Är man orolig eller har frågor om bränderna kan man ringa informationsnumret 113 13.