Cancersjuka Caroline har samlat in nästan 90 000 kronor till Cancerfonden

Det var nyligen, inför sin 37:e födelsedag, som Caroline Qvist i Markaryd bestämde sig för att starta en insamling till Cancerfonden på Facebook, i stället för att vänner skulle ge henne presenter. Det började med vänner och bekanta som skänkte pengar, men sen dess har insamlingen spridit sig och helt okända människor har skänkt pengar, berättar Caroline Qvist.

Att en privatperson lyckas samla in så mycket pengar själv är ovanligt, enligt Cancerfonden.

– Normalt sett är kanske snittet för en sådan här insamling för en privatperson runt 2000 kronor, så vem som helst kan förstå att det här är extraordinärt. Det hon gör är fantastiskt. Pengarna är viktiga för oss och går till forskning, säger Johan Bergström, insamlingschef på Cancerfonden.

Ökning via sociala medier

Det har blivit vanligare att folk startar insamlingar via sociala medier till olika organisationer i samband med till exempel en födelsedag.

– Vi märker att insamlingarna via sociala medier ökar mycket. Det har med digitaliseringen att göra och att man i ganska enkla former tillsammans med vänner kan samla in pengar. Det är fina initiativ oavsett vilken organisation man samlar in till, säger Johan Bergström.

Johan Bergström, insamlingschef på Cancerfonden. Foto: Cancerfonden

Vad det gäller Cancerfonden är det lätt att veta att pengarna hamnar rätt, enligt Johan Bergström.

– När man lägger upp en insamling så har Facebook lagt upp så att man väljer Cancerfonden. Det finns ju bara en Cancerfond och då vet man att pengarna går dit. För att förstärka transparensen så finns alla finansierade anslag från föregående år att se på vår webbsida, där kan man se vad alla insamlade medel går till.