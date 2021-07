Discokväll på Öland – ska återuppliva gammal nöjesmetropol

Initiativet kommer från ölandsmusikerna som var uttråkade i coronapandemin.

– Är det någonting man har saknat så är det att spela inför publik. Det har ju inte varit möjligt. Men nu är det, det. Därför tog vi det här initiativet, säger projektledaren och musikern Jonas Gustavsson.

The Big Pipe band står under kvällen för disco och funk, medan tributebandet The Moose Brothers står för soul och blues.

”En nöjesmetropol”

Att det blev just discotema är för att musikerna vill återskapa den gamla partymiljön som fanns i Borgholm förr om åren.

– Jag var själv här på 80-talet och då var Borgholm en nöjesmetropol, då var det den här musiken vi dansade till, säger Jonas Gustavsson.

Musikkvällarnas arrangörer: Jonas Gustavsson, musiker, och Christina Erlandsson, ordförande i Ölands kulturminnesförening som driver Borgholms stadsmuseum. Foto: Fanny Asplund/SVT

Sittande discodans

Efter att en del av coronarestriktionerna lyfts är det i dagsläget tillåtet att ta in 3000 personer om de har en egen sittplats. Men för att vara på den säkra sidan tar Disco inferno in 150-200 sittande personer.

– Brandmyndigheten har godkänt 500 personer, men med hänsyn till covidreglerna vill vi ge människor en god förutsättning att kunna hålla avstånd, säger Jonas Gustavsson.

Discomusik och dans hör för många ihop, men Jonas Gustavsson försäkrar att sittande discodans fungerar.

– Det går faktiskt att dansa sittandes och det funkar. Man kan göra massa rörelser med armarna.

