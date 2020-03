Efter torkan 2018 – skogen fortsätter att dö

Många av de skogsbestånden som drabbades av torkskador under 2018 har fortfarande inte återhämtat sig. Träden fortsatte att dö under 2019, och risken är stor att det fortsätter under 2020, det skriver Skogsstyrelsen i sin årliga skaderapport som kom under måndagen.

Skogen dör i första hand av granbarkborren som sprider sig i de döda områdena, men det är också tydligt att skogen fortfarande kämpar med torkskadorna från 2018.

Granen mest sårbar

Framförallt är det gran som dör, då den ofta planterats på torra marker som inte passar trädslaget.

– Här behöver den skogsägare som vet med sig att torkan tagit hårt på skogen vara observant på andra angrepp och se över sin skog regelbundet, särskilt med tanke på den allvarliga situation vi har med rekordstora angrepp av granbarkborren förra året i södra och mellersta landet, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019.