Extrem brandrisk – men grillar och eldar tänds trots förbud

Den 18 maj beslutade länsstyrelsen om eldningsförbud i Kronobergs län, och på grund av den extremt stora brandrisken i skog och mark är förbudet fortfarande högst gällande. Det innebär att all öppen eld utomhus endast är tillåten i camping- och trädgårdsgrillar på ben, och den som inte följer förbudet kan anmälas för brott mot ordningslagen eller allmänfarlig vårdslöshet.

Eldade gräs och skräp

Trots eldningsförbudet får polisen varje dygn in tips från allmänheten som observerat eldning eller grillning i förbjudna grillar. Under tisdagseftermiddagen ryckte räddningstjänsten ut till en adress i Bergkvara där en privatperson eldat gräs och skräp. Personen misstänks nu för allmänfarlig vårdslöshet. Även Gemla eldade privatpersoner under tisdagen trots förbudet.

– Det är anmärkningsvärt med tanke på hur torrt det är och den oerhörda brandrisken, säger Andreas Jörnefeldt som är jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Växjö.

En gnista kan skapa katastrofläge

I östra Kronoberg har räddningstjänsten åkt ut på flera bränder de senaste veckorna. En del har kunnat härledas till naturföreteelser som blixtnedslag, men många gånger har det också varit fråga om privatpersoners ignorans. Räddningstjänsten har fått släcka bränder som startat utanför fastigheter och fått spridning utanför tomterna, och i turisttäta områden som öar i sjön Åsnen.

– Det handlar om rent slarv och folk behöver börja använda sitt sunda förnuft. Det behövs inte mer än en gnista för katastrofala följder, säger Sören Carlsson, insatsledare vid RÖK, räddningstjänsten i östra Kronoberg.

Växjö kommun: ”Polisanmäl”

I Växjö kommun uppmanar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) att alla som ser att eldningsförbudet inte följs ska polisanmäla, både för att uppmärksamma förbudet och undvika bränder.

– Trots att informationen gått ut på flera sätt är vi många som ser människor grilla på engångsgrillar eller göra upp eld på andra sätt. Det har också skjutits fyrverkerier nära centrum. Genom att fler polisanmäler sprids också kunskapen om att de som bryter mot förbudet sätter människor i stor fara, säger Anna Tenje i ett pressmeddelande.