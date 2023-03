Efter svåra förlossningen – nu kämpar Sakineh och Mohammad i Kalmar för ersättning

Förlossningen på Kalmar sjukhus 2017 har enligt Sakineh och hennes familj förändrat deras liv för alltid. Enligt Mohammad fick Sakineh bland annat svårt att andas.

– Under några minuter miste min fru livet. Jag tänkte ”Vad ska jag göra ensam med en bebis i handen och en död fru, utan familj och vänner i Sverige”. Det var en hemsk känsla, säger Mohammad Shahandeh till SVT Småland.

Sakineh Kazemi Zavieh vårdades efter förlossningen på intensiven. Foto: Privat

Kompenserades med 5 000 kronor

Försäkringsbolaget slog fast att vården kunde lastas för att inte i tid upptäckt att Sakineh fått havandeskapsförgiftning och att detta i sin tur ledde till att förlossningen sattes igång mycket senare än vad som borde ha skett.

Hon fick strax över 5 000 kronor i ersättning för den försenade diagnosen och den mervård som detta ledde till.

Enligt Sakineh lider hon än idag av men som gjort att hon inte kunnat arbeta. Försäkringsbolaget har dock gjort bedömningen att den försenade diagnosen, havandeskapsförgiftning, ”med övervägande sannolikhet” inte är grund till hur hon mår idag.

Anmälningar om felbehandlingar har ökat

Anmälningar om felbehandling inom sjukvården som kommit in till Löf har ökat, något P4 Kalmar var först med att berätta. 2015 fick Löf in 15 600 anmälningar. 2021 fick man in 18 700.

Sakineh säger att hon idag känner en stark oro och rädsla varje gång hon besöker sjukhus och har tappat förtroendet för sjukvården.

– Anledningen till att jag vill dela med mig kring vår upplevelse är att det här inte ska hända någon annan. Inga fler ska behöva uppleva det jag upplevt, säger Sakineh Kazemi Zavieh.

Hör Sakinhe berätta om sina upplevelser i klippet.