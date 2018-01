Flera evenemang på Kulturnatten hotade

– Det här är jättesynd. Det handlar om ett av våra största evenemang under våren och vi hade räknat med stor publik, säger Carolin Hedman, ordförande för folkmusikföreningen Valshuset.

Valshuset hade lockat bandet Urban Turban till Palladium. Ett tiomannaband som under Kulturnatten skulle bjuda på svenska schlagers på persiska.

I slutet av året begärde sig dock föreningen Palladiums vänner i konkurs och vad som nu händer med Kulturnattens bokade arrangemang på Palladium den 27 januari är osäkert.

Kan förlora 30 000 kronor

Föreningen är begärd i konkurs och får därmed inte driva verksamheten vidare. Både konkursförvaltaren och Växjö kommun hoppas nu att någon ny förening ska ta över verksamheten och på så vis rädda både Kulturnattens planerade programpunkter.

– Vi vet inte hur länge Urban Turban kan hålla ut, innan de vill ha definitivt besked om Kulturnatten, säger Carolin Hedman.

Riskerar ni att förlora pengar om spelningen ställs in?

– Beror helt och hållet på vad Urban Turban själva säger. Om de accepterar situationen eller ser det hela som ett kontraktsbrott. Blir det så kan vi förlora uppemot 30 000 kronor.

Svårt hitta ny spelplats för konsert

Kulturnatten hålls på flera håll runtom i Växjö, med Växjö kommun som huvudarrangör. Under veckan kommer möten att hållas för att försöka hitta en lösning när det gäller Palladium.

– En lösning skulle vara att någon annan förening går in och gör det arbete Palladiums vänner skulle gjort, det vill säga har en sammanhållande funktion under Kulturnatten. Går inte det hoppas vi kunna rädda några av programpunkterna genom att hitta andra scener för dem under Kulturnatten, säger Maria Lundqvist, kultursekreterare på Växjö kommun.

Men att byta scen på kort varsel för Urban Turbans spelning tror inte Carolin Hedman går.

– Det finns helt enkelt inga andra scener av mellanstorlek i Växjö att tillgå, säger Carolin Hedman.