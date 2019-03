MP:s Magnus P. Wåhlin ger inte upp

Gustav Fridolin avgår som språkrör under Miljöpartiets kongress som hålls i Örebro i maj. Under fredagen presenterade MP:s riksvalsberdning sin kandidat till nytt manliga språkrör, det blev finansmarknads och bostadsminister Per Bolund.

Men Miljöpartiets ordförande i Växjö Magnus P. Wåhlin som också kandiderar till posten som manligt språkrör ger inte upp.

Fortsätter kandidera

– Jag tror inte att det finns någon anledning att ge upp förens Miljöpartiet håller sin årskongress i Örebro 3-5 maj, säger Magnus P. Wåhlin MP:s ordförande i Växjö.

– Jag tycker att Per Bolund är en utmärkt person men jag tror inte att miljöpartiets nya språkrör skall tillhöra den innersta kretsen av partiet. Jag tror att det är klokt att vara eftertänksam eftersom förra valet visar på att vi inte har skött oss, säger Magnus P. Wåhlin.