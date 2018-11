15 av 20 kommuner har tagit in vakter i skolan

Enligt en enkät som SVT Nyheter Småland skickat ut så är det flera kommuner både i Kalmar och Kronobergs län som under de senaste tre åren vid något tillfälle valt att ta in väktare eller ordningsvakter i en eller flera skolor.

KALMAR LÄN

Västervik – Västerviks gymnasium har de senaste två åren haft ett femtontal incidenter som har att göra med hot och våld och man har tagit in vakter vid flera tillfällen.

Vimmerby – Har vid ett tillfälle behövt ta in väktare på en av skolorna

Oskarshamn – Har någon gång tagit in väktare eller vakter under de senaste tre åren.

Hultsfred – Efter ett stort bråk tog man in väktare på en skola under ett par veckors tid 2016.

Borgholm – Har inte tagit in några väktare eller vakter under de senaste tre åren.

Högsby – Hade under förra läsåret en period på två månader då en ordningsvakt åkte förbi en av skolorna på lunchtid.

Mönsterås – Har inte behövt ta in väktare/vakter men upplever regelbundna problem med våld eller hot om våld mellan elever och ibland mellan lärare och elever.

Nybro – Har någon gång tagit in väktare eller vakter under de senaste tre åren.

Kalmar – Har tagit in väktare/ordningsvakter på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan.

Emmaboda – Har vid ett tillfälle under de senaste tre åren tagit in vakter under tre dagars tid.

Torsås – Har aldrig behövt ta in väktare på någon enhet.

Tingsryd – Har tagit in väktare vid flera tillfällen.

KRONOBERGS LÄN

Lessebo – Tog in väktare på en enhet under några dagar i december 2017. Orsaken var en extern händelse som skapade otrygghet och oro på skolan.

Ljungby – Har vid något tillfälle behövt ta in väktare under de senaste tre åren.

Markaryd – Har tagit in väktare vid enskilda tillfällen då det funnits en hotbild gentemot enskilda elever.

Växjö – Har behövt ta in väktare och har haft problem med hot och våld på flera olika enheter.

Älmhult – Efter hotfulla och våldsamma händelser har de vid ett par tillfällen valt att sätta in väktare.

Uppvidinge – Har inte behövt ta in väktare men där har förekommit våldsamma incidenter.

Alvesta – Har vid ett enstaka tillfälle tagit in väktare, vid en särskild händelse.