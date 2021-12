Hel avdelning på Ljungby lasarett isoleras efter misstänkt covidsmitta

Det var under torsdagen som två inneliggande patienter uppvisade symptom, berättar Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef på Ljungby lasarett.

– Då valde vi att isolera samtliga på sina rum och rutinen är då att vi provtar alla patienter plus den personal som jobbat, säger han till SVT.

Sjuka i hjärt och kärlsjukdomar

Avdelningen är en medicinavdelning med patienter som ligger inne med bland annat lung- och hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur pass känsliga är patienterna på den här avdelningen för att få covid?

– Alla som ligger inne idag är ju sjuka patienter med grundläggande sjukdomar. Det är därför man ligger inne. Så det är klart att man är ju skörare än normalmänniskan.

”Kan ha slunkit igenom”

Ännu vet man inte hur smittan tagit sig in. Alla patienter som läggs in på sjukhuset går genom en så kallad pretriage vid akutmottagningen där patienter som uppvisar symptom på covid testas och separeras från de som är symtomfria och behöver läggas in av annan anledning.

– Det kan vara så att man har slunkit igenom eller att man inte haft några symptom, säger Niklas Silvert.

Svar på pcr-testerna väntas komma under helgen. Visar de positivt kommer patienterna att fortsatt hållas isolerade på sina rum, om de inte behöver flyttas för vård på covidavdelningen i Växjö.