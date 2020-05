Höll 34-åring inlåst och tvingade honom begå brott

De misstänkta männen är alla i 30-årsåldern och boende i Ljungby och det är där som de ska ha hållit 34-åringen inspärrade i en lägenhet i över en veckas tid.

I slutet av februari i år tvingade de tre åtalade männen in 34-åringen i en bil och under färden fick mannen ta emot både sparkar och slag. Väl framme lägenheten tvingade de honom att spela in ett videoklipp där de får honom att säga att “han är pedofil och tycker om barn”, för att genom publiceringshot kunna sätta ytterligare press på 34-åringen.

Tvingade honom till bedrägerier

Motivet bakom att hålla 34-åringen inlåst ska enligt åtalet vara att tvinga honom att utföra telefon- och internetbedrägerier, som de åtalade skulle tjäna pengar på.

Männen ska också under tiden i lägenheten också ha misshandlat 34-åringen genom sparkar och slag, både på huvudet och kroppen.

Åklagarens bevisning består bland annat av fotografier av 34-åringens skador, anmälningar som styrker bedrägeriverksamheten, penningflöde och SMS-trafik.

De tre misstänkta männen är alla dömda sedan tidigare.