Hon gömde den mördade kvinnan från familjen – nu träder hon fram

När den 22-åriga kvinnan flydde från sitt hem under 2023 flyttade hon in hos Mia Molin. Under tiden som den nu mördade kvinnan bodde hos Mia kom de varandra nära.

Mia har tidigare berättat anonymt om hur hon upplevde saker det året, men nu, när domen mot familjen har fallit, väljer hon att visa sitt ansikte.

Hon berättar att rättsprocessen varit jobbig att följa, men idag känner hon att någon form av rättvisa har skipats.

– Något har gått rätt när pappan får livstid känner jag. Men jag är förvånad över att mamman går helt fri.

KLIPP: Rättens ordförande förklarar varför mamman frias helt