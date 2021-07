Lokala nätverket: ”Intresset för elbilarna har växt under pandemin”

Det lokala nätverket av elbilar består av flera olika aktörer, bland annat Kalmar kommun, Kalmarhem och Kalmar Energi. Både privatpersoner och företag kan hyra elbilarna, dock krävs ett medlemsskap. Därefter betalas en medlemsavgift in varje månad. Kunder kan hyra bilen efter olika alternativ, antingen per timme eller per dag.