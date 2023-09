Jörgen Perssons egna ord – så kommer comebacken som spelare se ut

På onsdagen kom den minst sagt oväntade nyheten. Bordtennislegendaren Jörgen Persson, pensionerad som spelare sedan 2013, gör comeback i bordtennishagen.

Han kommer under kommande säsong ingå i storsatsande Kosta SK:s herrtrupp, ett lag som backas upp av New Wave Groups vd Torsten Jansson. Och Jörgen sticker inte under stol med att det var Torsten Jansson som lockade honom till klubben.

– Det är väldigt kul satsning de gör där med multihallen så det kommer säkert att bli fler pingisevenemang där framöver.

I kiippet hör du honom utveckla varför han som 57-åring väljer att återvända som aktiv spelare, och hur lönen ser ut.