Kalmar Energi: Största elavbrottet på 15 år

Åskovädret som drog in över Kalmar län och Öland under gårdagen slog ut elen på flera håll. Värst drabbat blev Kalmar där ingen hade ström i tätorten under nästan tre timmar.

– Det som var lite speciellt igår var ju att det rörde sig om ett nedslag, vilket gör att vi inte vill koppla på elen så snabbt som vi brukar göra normalt. Det handlar om att skydda våra anställda som är ute i driften, men också vårt lokala när och regionalnät. Vi gjorde en påkoppling stegvis,säger Thérése Andersen, kommunikationschef på Kalmar Energi.

Reservsystem fungerade

Men trots det långa avbrottet verkar det som att den samhällskritiska verksamheten klarat situationen bra.

Som SVT Nyheter Småland kunde berätta igår så var även polisstationen i Kalmar strömlös under en kortare period när reservelen la av, men det verkar ha varit ett undantag. På länssjukhuset i Kalmar gick reservelsaggregaten i gång som planerat och man har inga störningar inrapporterade.

Även regionens IT-system gick på reservkraft och inom omsorgen i Kalmar bedömde man att man inte behövde koppla på reservelen, eftersom avbrottet var mitt på dagen och under en begränsad tid.

– Sex äldreboende var förbereda att använda elgenerator men vi behövde inte använda dem, säger Magnus Lindahl, räddningschef på Kalmar kommun.

”Fullt skydd har man aldrig”

Åskoväder och översvämningar som slår ut strömmen har blivit vanligare, säger Thérése Andersen på Kalmar Energi. Samtidigt menar hon att man har ett säkert system.

– På vårt lokala nät har vi ledningarna nedgrävda, och det skyddar ju. Fullt skydd har man aldrig. Men det är klart att luftburna ledningar är mer utsatta, och det är klart att man framöver kan se över det.