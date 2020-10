Kommunalskatten i Högsby väntas höjas 2021

Förslaget om en skattehöjning lades fram av budgetberedningen under måndagens kommunfullmäktigemöte.

– Nu försvinner våra pengar från staten i en väldigt snabb takt. Om man då vill dämpa det lite och göra anpassningen i lite mer rimliga förhållanden, då är att öka skatten en parameter man kan använda, säger hon.

Stora utmaningar

Högsby kommun tampas med en svår ekonomisk situation sedan flyktingkrisen 2015, då man i ett bräde ökade sitt invånarantal med flera hundra och fick bygga ut den kommunala servicen. Sedan många asylsökande nu lämnat kommunen, och statsbidragen upphört, har man nu återgått till samma situation invånarmässigt som innan 2015.

– Vi behöver göra förändringar i hela vår verksamhet. Det är ingen som kommer att ha exakt samma verksamhet som vi haft. Till exempel i skolan, nu när Migrationsverket lämnar oss kommer de ha en mycket mindre verksamhet. Då behöver man givetvis minska sin kostym, bland annat göra sig av med lärare, säger Stihna Evertsson Johansson (C).

Varför har ni inte gjort den här skattehöjningen tidigare? Har det funnits ett motstånd?

– Det finns det alltid. Eftersom det är en minoritet med allianspartierna som styr här så finns det absolut inget självändamål i att höja någon skatt, det ligger inte i vår ideologi så det är självklart att vi hållit emot det.

Nytt möte

Högsby kommuns invånare har en relativt låg genomsnittlig inkomst, omkring 170 000 kronor per år. Skulle den skattehöjning som föreslås gå igenom, skulle det innebära omkring 850 kronor mer i skatt per år för en person med genomsnittsinkomsten. Fullmäktige kommer att få ta ställning till skattehöjningen under nästa möte den 8 november.

I klippet kan du höra kommunalrådet berätta mer och även få reda på vad några Högsbybor tycker om den eventuella skattehöjningen.