Kritiserade centerledaren Muharrem Demirok i Kronoberg: ”Jag känner ett starkt förtroende”

– Det är klart det blir tråkigt när det blir så här, men jag känner ett väldigt starkt förtroende. Senast igår hade jag ett möte med distriktsordföranden runt om i landet och fick bekräftat att det finns ett starkt stöd, säger Centerpartiets ledare Muharrem Demirok till SVT och fortsätter:

– Jag har prioriterat ett lyssnande ledarskap. Jag känner inte igen mig i den kritiken. Om jag får synpunkter så lyssnar jag på dem, det är därför jag reser runt i landet och träffar medlemmar.

Det var under torsdagen som CUF:s ordförande krävde partiledarens avgång. Och under fredagen kom också avgångskrav från C i Kristianstad, enligt Expressen.

Får stöd av Centerpartiet i Kronoberg

Distriktsordförande i Kronoberg, Gusten Mårtensson (C), stöttar partiledaren.

– Jag tycker att det är väldigt olyckligt att det kommer anonyma utspel som är svåra att bemöta, säger Gusten Mårtensson (C), kommunalråd i Älmhults kommun som är med och guidar partiledaren.

Under fredagen var Muharrem Demirok (C) i Ljungby för att ge sitt stöd till lokala politiker i frågan om Ljungby lasarett.

– När det gäller frågan om Ljungby lasarett och dess framtid så är vi väldigt glada att Muharrem Demirok är här och uppmärksammar det. Det ger oss kraft lokalt att fortsätta driva frågan om akutvård i Ljungby, säger han.