Laila Naraghi (S): ”Bolund har konsekvent ignorerat vår kommun”

Enligt Laila Naraghi har hon genom att ställa frågor i riksdagen, ta upp frågan vid olika möten och skicka mejl försökt att få besked om slutförvar i Oskarshamn. Men i stället för ett sådant blev dagens besked från regeringen i stället att det befintliga mellanlagret ska byggas ut.

Laila Naraghi är rädd för att dagens besked innebär att mellanlagret byggs om till slutförvar, vilket hon inte anser vara säkert.

– Det är inte byggt för det! Vi står upp för våra medborgare och den lokala säkerheten här! Kommunen har det geografiska områdesansvaret och det tar vi på stort allvar, säger hon till SVT Nyheter.

Har inte förtroende för Bolunds sätt att sköta den här frågan

Har du förtroende för Per Bolund?

– Jag har ju tidigare, i kammaren, svarat på den frågan. Jag har inte förtroende för Per Bolunds sätt att hantera den här frågan. Det har jag sagt tidigare och det kan jag säga igen, säger hon.

Kommer du att ställa dig bakom en misstroendeförklaring mot honom?

– För mig är det absolut viktigaste att vi får till ett beslut om slutförvaret. Det är dags för ett beslut. Det är under all kritik att regeringen behandlar oss i lokalsamhället på det här sättet! Han har konsekvent ignorerat vår kommun. Som smålänning så tycker jag att Per Bolund påminner om Gustav Vasa i sitt sätt att gå fram i den här frågan. Han har helt ignorerat lokalsamhället och oss människor som bor här!