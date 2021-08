Falsk djurskyddsinspektör kräver pengar under hot – polisanmäld

Nyligen kom det till länsstyrelsens kännedom att ett par i länet kontaktats av en kvinna som kallade sig för Erika Nilsson. Kvinnan ska ha krävt pengar av paret och hotat med omhändertagande av parets djur.

Men någon Erika Nilsson jobbar inte som djurskyddshandläggare på länsstyrelsen, och händelsen är nu polisanmäld.

– Det är mycket allvarligt att någon påstår sig vara från vår myndighet under falskt namn och att personen dessutom är ute efter pengar. Detta gör människor oroliga och det skadar förtroendet för oss som myndighet, säger Stefan Carlsson, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg i ett pressmeddelande.

Djurägare i grannlänet drabbade

Uppmaningen från länsstyrelsen är att alltid be djurskyddshandläggare om legitimation vid ett besök, och att vid telefonkontakt be att få ringa upp länsstyrelsen och be att få tala med personen eller dennes chef för att kontrollera att personen finns på riktigt.

Även länsstyrelsen i Kalmar län gick ut med en liknande varning i somras, efter att en lantbrukare hade fått besök från någon som sade sig vara djurskyddskontrollant.