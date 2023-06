Lanthandeln i Tolg säger nej till bikinis och badbyxor – inför sommarklädkod

Under sommaren nästintill fördubblar lanthandeln sin kundkrets tack vare turismen. Då ökar även antalet badklädda gäster och det här har givit upphov till att lanthandlaren Pär Renevall upprättat en klädkod i butiken.

– Vi märker det varje sommar att det är några som kommer in och inte tänker på det. Man ska gå in och handla lite efter stranden och kommer in som man är.

Svenska turister är naknast

Pär Renevall säger att det sällan uppstår problem med att be kunder sätta på sig mer kläder. Under sommaren när turistflödet ökar brukar de utländska turisterna vara införstådda med butikens ”vett och etikett”.

– Vi har ju väldigt mycket turister från Tyskland, Danmark och Nederländerna och där har vi inte sett några problem överhuvudtaget. Utan det är främst de svenska turisterna, säger Pär Renevall.

Nödlösning med personal shopper

Inga kunder kommer att avvisas från butiken men man kommer däremot att ombes sätta på sig mer kläder. Om en kund inte skulle ha möjlighet att klä på sig innan de går in i butiken är Pär Renevall villig att hjälpa till med att ta ut varorna.

– De får handla ändå men vi kan hjälpa till. Säg vad du behöver så plockar vi ihop det, så får de handla utanför. Så har vi löst det tidigare år och det är ett fåtal gånger de händer.