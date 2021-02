LNU-forskare i nytt projekt om körsång och åldrande

László Harmat är docent vid institutionen för psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Men han är också körledare vilket är passande för hans nya forskningsprojekt som nyligen tilldelats 5,5 miljoner kronor från Kamprad-stiftelsen. Han ska forska på körsångens betydelse för ett hälsosamt åldrande.

Ska undersöka äldres hälsa

I ett tidigare forskningsprojekt på Linnéuniversitetet kom man fram till att omfattade livsstilsförändringar som fysisk aktivitet och kognitiv träning har positiva effekter på åldrandet.

– Tyvärr finns det inte mycket forskning på hur musikaliska aktiviteter kan ge positiv effekt på äldres hälsa. Därför vill vi undersöka hur körsång främjar känslomässigt välmående, socialt engagemang och kognitiva reserver hos äldre människor.

Pågår i tre år

Projektet heter “Choir Singing and Healthy Aging: Efficacy and Underlying Neural Mechanisms” och ska pågå i tre år i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Under 2023 är tanken att forskarna under tio månader ska följa körsjungande personer i åldrarna 65-75 år.

Hör docent László Harmat berätta mer om forskningsprojektet i klippet.