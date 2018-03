Helgmammografi lockar kvinnor i Kalmar

En planerad föräldraledighet och en person som sagt upp sig har gjort att bemanningen på mammografin i Kalmar kommer att vara ansträngd under våren. Då kom man på idén att hålla öppet för screening under två lördagar, för att jobba in planerade undersökningar – och minska risken för att köer uppstår senare i vår.

Uppskattat initiativ

Och initiativet har uppskattats:

– Vi har haft haft en bra uppslutning. En av dagarna var det snöstorm, då kom det lite färre, men annars har nästan alla dykt upp, säger Björn Forsberg, basenhetschef på radiologen och mammografin i Kalmar.

Inte fler som undersöker sig

Årligen utförs ca 16 000 screeningundersökningar för bröstcancer på länssjukhuset i Kalmar. Screeningen är frivillig, och sedan 1 juli 2016 erbjuds den gratis i hela Sverige. Men trots det har man inte sett en ökning i andelen kvinnor som undersöker sig efter att de fått en kallelse från sjukvården.

I Kalmar låg siffran på cirka 85 procent innan reformen – och 84 procent efter att kostnaden för undersökningen plockades bort. Inom Region Kronoberg har man snarare sett en liten minskning av andelen besök efter man tog bort kostnaden: 82 procent innan juli 2016 – och 76 procent året därpå.

Tillgängligheten viktig

I det sammanhanget blir frågan om hur öppettiderna påverkar intressant:

– Vi funderar mycket på om man kan ha öppet på kvällar och helger, för vi förstår att det är svårt för människor att komma ifrån jobbet för att åka iväg och göra en undersökning, säger Björn Forsberg.

I Kalmar finns planer på att hålla öppet ytterligare en lördag i vår, men att göra det varje lördag har man ännu inte resurser för. Den tillfälliga lösningen har man kunnat ordna tack vare att fyra röntgensjuksköterskor gått med på att arbeta övertid.

– Det är ganska svårt att få ihop det med nuvarande bemanning men det är absolut något vi funderar på.