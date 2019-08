31-årig man fifflade med pantbrukar – döms till fängelse och utvisas

Det var under kvällen den 25 juli som personal i en livsmedelsbutik i Kalmar reagerade på att det lämnades in flera pantkvitton på höga belopp. Det rörde sig om 300 till 400 kronor per kvitto – vilket butikspersonalen ansåg vara mycket ovanligt. Under omgångar kom det in män som lämnade in flera pantkvitton som sammanlagt kunde landa mellan 700 och 1000 kronor per tillfälle.

Butikspersonal larmade

Butikens säkerhetsansvarige larmades och man upptäckte att det hade lämnats in tyska burkar med svenska pantetiketter. Det var samma etikett på samtliga burkar och enligt märkningen skulle alla burkarna innehålla Coca-Cola cherry. Personalen larmade polisen och mannen kunde senare gripas gående på en gata.

Tidigare dömd

Mannen har tidigare dömts för samma sak två gånger – då i Uppsala och Borås – och har sammanlagt nio anmärkningar i sitt belastningsregister. Tingsrätten beslutade därför, med hänvisning till att det finns risk för ytterligare återfall av brott i landet, att den 31-årige mannen ska få fängelse och sedan utvisas.