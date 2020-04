Markaryds folkhögskola gör distansmusik – hör deras Coldplaytolkning

– Det är svårt att sjunga i grupp över videolänk så vi ville testa på att sjunga tillsammans med hjälp av så kallade ”multitrack-videor”, berättar körledaren och sångpedagogen Johannes Rückert Becker.

För att få till låten Viva la Vida av Coldplay fick alla eleverna egna stämmor som de skulle sjunga.

– Sen spelade eleverna in sig själva och jag satte ihop det till en kör.

Se resultatet i videon ovan och gå in på ”En ovanlig vardag” för att se fler berättelser från livet under coronapandemin. Du kan också skicka in din egen video på dinvardag@svt.se.