Miljoner tittare följer gamers på hotell i Växjö

Det är några av världens mest populära dataspels-streamare som i dagarna har samlats i Växjö. Deltagarna tävlar i en e-sportgren som kallas speedrunning och går ut på att avverka spelen så snabbt som möjligt från start till slut.

Evenemanget i Växjö är ett av de större inom speedrunning och intresset online är stort.

Samlar pengar till Rädda Barnen

– När jag tittade i morse hade vi 1,5 miljoner videospelningar. Vi kommer nog att landa på cirka tio miljoner videospelningar när vi är färdiga, säger Fredrik Lidholt från företaget European Speedrunner Assembly, som arrangerar evenemanget.

Eventet pågår under sex dagar och man passar samtidigt på att samla in pengar till Rädda Barnen. Enligt Fredrik Lidholt så hoppas man dra in 40 000 amerikanska dollar, vilket motsvarar ungefär 372 000 kronor.