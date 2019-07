Museibåten Aluett har sjunkit i Kalmar hamn

– Vi fick veta att Aluette sjunkit när lokalradion ringde, efter det började vi kolla upp med medlemmarna om vilka som kunde ställa upp och bärga det som flyter runt nere i hamnen, säger Thomas Neijman.

Unik båt

Att båten sjönk förbryllar honom än så länge. Aluett hade två pumpsystem som kan agera oberoende från varandra samt att en av medlemmarna i föreningen hade under måndagseftermiddagen sett till henne och då var båten som i vanlig ordning.

– Den här båten är väldigt unik, det vi hoppas på är att få ihop medel till att restaurera den, för den här båten är en bit kulturhistoria.

Äldsta nordiska fyndet

Originalbåten hittades på 30-talet när Slottsfjärden i Kalmar torrlades. Det är än idag det äldsta nordiska fyndet av ett fartyg med ett så kallat stävroder.

Fartygstypen byrding, var en lastbåt under 1200-talet och påminde en hel del om skeppen under vikingatiden, förutom just stävrodret.

”Bärga lösa delar”

Men under natten till tisdagen sjönk Aluett till hamnens botten.

– De omedelbara åtgärderna blir att bärga de lösa delarna som flyter omkring. Sedan ska vi tala med vårt försäkringsbolag inför bärgningen av hela båten. Därefter kan vi undersöka vad som har gått fel, säger Thomas Neijman, kassör i Aluett – föreningen för medeltida segling.