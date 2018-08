Arkivbild Foto: Fredrik Sandberg / TT

Mystiska pjäser pyrde i Högsby

Under tisdag förmiddag fick polisen in ett larm om att det pyrde från en pjäs på en öde plats i närheten av riksväg 37. Senare under dagen upptäcktes ytterligare pjäser och en bombgrupp från Malmö kallades till platsen.