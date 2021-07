Nu startar Öland roots – fast med sittande publik

Det blir ingen hoppande och gungande publik bland tallarna på årets Öland Roots. Istället blir det sittande gäster och restaurang.

– Det blir ett unikt kosertkoncept medrestaurang och trerättersmeny “fine dining” och ett begränsat antal besökare under åtta kvällar, säger Kalle Palmgren från föreningen Öland Roots.

Konsertkvällar

Under onsdagskvällen öppnar festivalen för restaurangbesökare och under torsdagen hålls den första konserten. Ett vanligt år tar man in upp mot 7 000 besökare på området. I år gör pandemin att det blir betydligt färre, max 300. Och det blir ingen camping i anslutning till festivalen.

– Vi har ett unikt och smittsäkert koncept, som innebär att man köper en biljett per kväll, och sen får man åka hem eller bosätta sig på någon av de närliggande campingarna eller vandrarhemmen, säger Kalle Palmgren.

Ekonomiskt bakslag

I fjol satte coronapandemin käppar i festivalhjulet och allt blev inställt. Då passade Öland Roots på att renovera den anrika, nästan 100-åriga, dansbanan. Och planerera för hur man skulle överleva det ekonomiska bakslag som den inställda festivalen innebar.

– Det har varit oerhört svårt. Och det är också en av anledningarna till att vi drev igång det här projektet – för att kunna överleva. För vi vet hur många det är som älskar detta och vill att det ska fortsätta, säger Kalle Palmgren.

Nya tag nästa år

I år blir det en lite mer stillsamma konsertkvällar med sittande publik. Men om ett år hoppas föreningen att allt är som vanligt igen.

– Vår tanke just nu är att vi kommer att köra en festival med camping nästa sommar. Det är det vi satsar mot – och detta är ett steg på vägen, säger Kalle Palmkvist.