SMHI har utfärdat en gul varning över mellersta Östersjön på tisdagen. Det kan blåsa upp till 18-24 meter per sekund.

Under måndagen ställdes två av fyra turer med Ölandsfärjan in, och nu ställer M/S Solsund även in alla turer på tisdagen 8 augusti.

– Det är på grund av hårda vindar, säger kapten Måns Larsson.

Alla som köpt biljetter kommer att få dessa återbetalade.