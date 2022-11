Över 1000 hushåll i Kalmar län utan el natten efter snöfallet

Som mest var runt 2000 hushåll strömlösa i Kalmar län under lördagen. Lördag kväll hade antalet sjunkit till ungefär 1 100 – varav nästan hälften finns i Oskarshamns kommun.

– De som varit utan ström längst förlorade den vid 01.30-tiden natten mot lördag, säger Björn Persson.

Blötsnö och bandvagnar

Blötsnö i kombination med vind gör det svårt för företaget att komma fram och kunna reparera de trasiga ledningarna.

– Vi har jobbat tills det mörknade. Utifrån säkerhetsskäl jobbar vi inte under natten utan börjar igen när det ljusnar, säger Björn Persson.

Han uppmanar också allmänheten att inte gå nära nedfallna elledningar eftersom de kan vara strömförande.

– Det är förenat med livsfara.

Under söndagen kommer Eon ta hjälp av bandvagnar för att komma fram till de trasiga elledningarna. De har också tagit in extra personal. Men under lördagskvällen kan Björn Persson inte ge någon prognos för när strömmen kan vara tillbaka.

– Det handlar också om vilket väder det är under natten och förmiddagen. Vädertjänsterna har varnat för ytterligare snöfall.

Håll telefonen laddad

Vad vill du säga till de kunder som varit utan ström sedan i natt?

– Vi beklagar det inträffade och förstår att det är besvärligt.

Björn Persson uppmanar strömlösa kunder att försöka hålla sin telefon laddad.

– Och hur gör man det utan ström? Förhoppningsvis har man en bil eller så har grannen en bil så man kan ladda telefonen.