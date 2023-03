Region Kronoberg tar bort direktkontakten med vårdcentralerna – framöver gäller 1177

Redan i maj kommer det nya systemet införas i Markaryd och Strömsnäsbruk, för att till hösten vara igång i hela Kronoberg.

Tanken är att man antingen ringer 1177, eller loggar in på 1177 med bank-id och därefter fyller i ett digitalt formulär med symptom. Därefter förmedlas en kontakt med vct, alternativt att du blir uppkopplad direkt via 1177 och får kontakt via chat eller video med en sjuksköterska eller läkare.

– Sannolikt behöver vi bemanna 1177 lite annorlunda, men det jobbar vi med nu, säger Magnus Fritihof, Programchef på omställningsprogrammet.

Viss direktkontakt kvarstår

I vissa fall ska dock direktkontakten med vtc finnas kvar.

– Till exempel om man är patient med en fast vårdkontakt, säger Magnus Fritihof.

Exakt hur det kommer att gå till för de patienter som vill ha direktkontakt med vården är dock oklart.

Fem andra regioner – Uppsala, Jönköping, Kalmar, Gotland och Örebro – har redan kommit igång med den nya tjänsten. Ytterligare fem regioner är på gång.