Sjön Bolmen ska marknadsföras för utländska turister – med toalettborste

Den som tar sig till Bolmens hamn kommer framöver mötas av en skylt där det står ”Welcome to Bolmen – more than an IKEA toilet brush” (”mer än en IKEA-toalettborste”)

– Det här handlar om vår fantastiska sjö Bolmen. Vi har Ingvar Kamprad som har namngivit alla produkter med olika namn. Nu tog de toalettborsten från Bolmen och det vi gör nu är att vi tar tillbaka den för vi är ingen toalettborste, säger Monica Fransson, turism- och besöksnäringsansvarig vid Ljungby kommun.

Det är de fyra kommunerna runt sjön, Gislaved, Hylte, Värnamo och Ljungby som tillsammans tagit initiativet till skylten, som avtäcktes under tisdagen av Kronobergs landshövding Maria Arnholm.

Se skylten – och hör ortsbor reagera på den – i klippet.