Så funkar ett vårdval – SVT reder ut begreppen

Vårdval är lag inom primärvården. Det betyder att alla regioner måste låta alla aktörer som följer de villkor som de satt upp etablera sig. Inom Region Stockholm, som är den region där vårdval är vanligast, finns det vårdval inom många andra medicinska specialiteter. Dock inte inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, vilket Kronoberg nu alltså är på väg att införa.

Upphandling en annan modell

En annan modell när privata företag anlitas av regioner och kommuner är upphandling. I en upphandling är det regionen som bestämmer vilka företag som ska få avtal med dem och i det avtalet regleras också hur mycket vård regionen ska köpa av det aktuella företaget under en viss period. När företaget har levererat den vård som regionen har beställt kan inte fler patienter välja just det företaget. Det kan också vara så att en region upphandlar en privat aktör för all vård i ett visst geografiskt område.

BUP avgör ändå remiss

I Region Kronoberg inför vårdval kommer det ändå att vara deras egen BUP-klinik som gör bedömningen av om barnet eller den unge behöver en utredning. Men när den remissen är klar, kan du som patient välja att göra utrednigen privat eller hos Region Kronoberg.