Fasta vårdteam ger Tingsrydsbor färre läkarkontakter

På vårdcentralen i Tingsryd har man delat in patienter och personal i vårdteam. Syftet är att erbjuda fasta vårdkontakter så att patienter slipper förklara sina besvär för många olika läkare eller sjuksköterskor. Verksamhetschefen Gunilla Berg förklarar att det även sparar resurser och tid som kan läggas på viktigare saker.

– Det är för att man ska veta om sina kontakter och snabbare och effektivare få hjälp. Dessutom upplever vi att det är roligare och smidigare för personalen att jobba med färre patienter i mindre arbetslag.

Fördelar med geografisk indelning

När vårdcentralen märkte att patienter kunde ha mellan 8-10 olika vårdkontakter under ett år blev lösningen blev att dela in personalen i team. Vårdteamen ska ha fast kontakt med patienterna som har delats in i olika grupper.

Gunilla Berg berättar att flera andra regioner jobbar med teamindelning men delar då ofta upp patienterna enligt födelsedatum då detta är det enklaste i datorsystemet. Men på vårdcentralen i Tingsryd valde man en annan indelning.

– Att indelningen är geografisk är nog unikt för Tingsryd. Fördelen är att det är samma indelning som bland annat hemsjukvården, socialtjänsten och BVC. Läkarna kan göra hembesök i ett område istället för att lägga tid på att köra kors och tvärs över hela kommunen, säger Gunilla Berg.

Men vad händer om man inte gillar sitt team? Gunilla Berg berättar i videon