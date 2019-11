Sexåring försvunnen på Öland – polisen efterlyser tips

Pojken sågs senast vid 15-tiden vid bostaden i Färjestaden, skriver polisen på sin hemsida.

– Just nu har vi gått in i det vi kallar en räddningsinsats där vi använder en lag som heter lag om skydd mot olyckor. Anledningen till att vi gör det är att vi tar allvarligt på försvinnandet men också för att vi har möjlighet att ta till de resurser som vi behöver, under den lagstiftningen, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson på polisen.

Misstänker ni något brott bakom försvinnandet?

– Inte i nuläget.

Polisen har redan undersökt pojkens bostad och så kallade ”hot spots” – platser som den försvunna pojken kan ha ett intresse av.

– Just nu har vi hundpatruller på plats och vi har begärt helikopter och samlar på oss personal för att kunna utföra en sökinsats, säger Rickard Lundqvist.

Hur allvarligt ser ni på den här situationen?

– Nu har det gått lite mer än tre timmar och vi har kontrollerat alla de uppgifter vi fått från de som står pojken nära. Desto längre tiden går desto allvarligare är det. Kvällen faller på, det blir mörkt och temperaturen kan falla. Så det är angeläget att pojken kan hittas så fort som möjligt.

Vid försvinnandet var sexåringen klädd i en grön kamouflagemönstrad jacka, jeans en svart mössa av märket Puma, gråa vantar och gummistövlar. Enligt polisen har pojken svagt färgad hy, kortklippt svart hår och är 126 centimeter lång.

Den som har uppgifter om pojken uppges vända sig till 112.