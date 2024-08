Soldatbrist trots rekordansökningar – tusentals hoppar av

Under 2022 mottog hemvärnet cirka 30 000 ansökningar, en markant ökning jämfört med de 4 500 ansökningar som brukar komma in under ett normalår. En tredjedel av dessa drog dock tillbaka sina ansökningar.

Enligt Jonas Algotsson, bataljonschef för hemvärnet i Kalmar, var det många som sökte sig till hemvärnet utan att ha en aning om vad det egentligen var man gav sig in på.

– Jag hade extremt många korkade ansökningar som kom i samband med Ukrainakriget, säger Jonas Algotsson.

Blev fler

Trots detta blev 2022 ändå ett bra år för hemvärnet. Man tecknade tjänstgöringsavtal med 5200 personer under året, vilket är en rekordnotering. Samtidigt avslutades avtalet med 3800 personer.

– Normalt sett har vi ett bortfall på tio procent. Det här är ju människor som sträcker sig från värnplikten till att de fyllt 70 år. Många befinner sig i livssituationer där de har småbarn, pluggar eller flyttar till annan ort. Men vi har blivit noggrannare med att folk gör sin kontrakterade tid, säger Jonas Algotsson.

Stapeldiagram på antalet antagna och avslutade tjänster i hemvärnet under 2019-2023. Foto: SVT Grafik

Hemvärnet växer långsamt, trots avhoppen. Under de senaste fem åren har antalet medlemmar ökat med 1041 personer. Målsättningen för försvarsmakten är att öka antalet hemvärnssoldater med flera tusen fram till 2030, men med dagens takt kommer det målet inte uppnås.

I Småland har hemvärnet svårare att rekrytera nya soldater jämfört med storstäderna, där befolkningen är större.

– Det är lite speciellt. Vår befolkning är liten och få genomförde värnplikten under de sista åren av det gamla systemet. För att ge en jämförelse, när jag gjorde värnplikten 1981-82 var det 47 000 som deltog. Det sista året vi hade värnplikt var det endast 3000 i hela Sverige, och jag tror att de flesta kom från storstadsområden, säger Jonas Algotsson.