Det är på sträckan mellan Borås och Värnamo stoppet finns och anledningen är isbildning på kontaktledningen.

Trafikverket skriver i ett meddelande att tågtrafiken tidigast kommer att återupptas klockan 16:30 däremot ersätts sträckan med buss.

Stationer där tågtrafiken påverkas är Borås C, Limmared, Hestra, Gnosjö, Värnamo C, Göteborg C, Alvesta, Växjö, Hovmantorp, Lessebo, Emmaboda, Nybro, Kalmar C.