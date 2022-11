Kortfilm om vänskap och lockdown under pandemin

”Perro betyder hund på spanska” och det är också namnet på den kortfilm som spelas in i Kalmar under torsdagen. Filmen är skriven och regisserad av Marie Strömberg och utspelar sig på Teneriffa och i Sverige under pandemin. Den handlar om en svensk kvinna som bosatt sig på Teneriffa. På grund av pandemin blir hon isolerad i sin lägenhet.

Sann historia

Marie Strömberg, som skrivit manus till filmen, berättar att den bygger på en sann historia, nämligen hennes och hennes sambos. De fastnade i lockdown utan möbler i en tom lägenhet.

– Vi bodde på en luftmadrass i tre månader. En uppblåsbar som till slut inte hade så mycket luft kvar, säger hon.

Film om vänskap

En del av filmen handlar om kontrasten mellan att vara i lockdown och samtidigt ha kontakt med folk i Sverige, där livet rullade på nära nog som vanligt, trots pandemin.

– När man hörde om folk som gick på gym kändes det ju väldigt märkligt, säger hon.

Hennes kortfilm handlar också om vänskap som sakta växer fram mellan den kvinnliga huvudsrollen och en uteliggare i Spanien.

Filmen spelas in i Spanien och i Kalmar och i scenerna som spelas in i Kalmar medverkar artisten Ida Gratte och skådespelaren Anna Hammarstedt.